晶華員工阻救火？吶喊消防員吶喊澄清

晶華火警，吶喊消防員吶喊澄清，並沒有人阻擋救災。（翻攝臉書）

晶華火警，媒體報導有酒店員工阻擋救火，對此，除了晶華酒店澄清並無阻擋一事，出現於影片中的那位吶喊消防隊員蔡明修也於今日於自己臉書發文澄清：「他不過是個基層員工；他沒有阻擋救災；撲上來擒抱阻撓才是阻擋救災；自己的話自己澄清；風向帶的好可怕…」。

蔡明修臉書原文如下：

【公告】

我是那個吶喊的消防員，請不要為難飯店基層人員，飯店一樣有其程序須遵守，而選擇破門的權力其實也是在消防救災人員身上，火焰成災狀態會直接破門，為了顧及除了破門之外還有其他選項通常會詢問關係人其他方式進入。

雙方都有程序要顧，無所謂對錯，要澄清一下。

#不要只是分享新聞呀

#重點是那些澄清的文字

#可以的話幫忙轉貼一下

#他不過是個基層員工

#他沒有阻擋救災

#不要被情緒綁架

#風向帶的好可怕

#自己的話自己澄清

#撲上來擒抱阻撓才是阻擋救災

(中時)