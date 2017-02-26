疑久病厭世 運將車內割腕亡

新北市蘆洲區66歲林姓男子，26日下午2時許被人發現陳屍在一部計程車副駕駛座上，脖子上有刀傷，頭部則有外傷。（譚宇哲翻攝）

警方於案發現場拉起封鎖線。（譚宇哲翻攝）

(17:46更新內文)新北市66歲林姓計程車運將疑似長期受腎病所苦，昨晚下班後開著計程車到蘆洲區國道路二段路邊，手持水果刀在副駕駛座上割腕輕生，直到今天下午2時許被外出尋找的家人發現，嚇得趕緊報警，但警消到場時林男已死亡多時，讓家人悲痛萬分。

警方調查，林男的頭部、頸部、左手腕皆有刀傷，其中頭部及頸部傷痕較淺，疑似輕生時因一度猶豫而造成的輕微割痕，左手腕的重複性割傷疑似為致命傷，導致林男大量出血不治。

林男的兒子向警方表示，父親長期受腎臟疾病所苦，近來曾向家人反映無法順利小便，情緒上較為低落，昨晚父親一反往常未在凌晨0時至1時間返回三重忠孝路的住家，手機也聯繫不上，因此今天下午才騎機車出門尋找，沒想到父親竟選擇走上絕路。

警方表示，由於車內外無打鬥、破壞痕跡，死者用來輕生的水果刀也是從自家帶出門，初步研判為自殺，確切死因仍待報請相驗後釐清。

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(中時)