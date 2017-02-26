前文化總會會長劉兆玄 北京打書
前中華文化總會會長劉兆玄日前現身北京三聯書店，為自己的長篇小說「雁城諜影」打書，並以「戰火烽煙中的大時代一瞥」為題，和北京讀者分享自己對抗戰時期歷史的研究心得。
劉兆玄醉心武俠，以「上官鼎」為筆名發表過多篇武俠小說，不過這回發表的新作「雁城諜影」則是以抗戰時期為故事背景。這本小說是劉兆玄在2015年完成的作品，由三聯書店首次在大陸地區出版發行。
中新社引述劉兆玄的話指出，2015年是抗戰勝利70周年，讓他興起要寫一本發生於抗戰時期故事的念頭。這本書是以他的父母的出生地、也是八年抗戰最慘烈的衡陽保衛戰作為時代背景與故事主軸。
報導指出，雁城是衡陽的舊稱。作品中的女主角從一個學生成長為幹練的情報人員，在老師、同學、親人、戀人與地下工作人員、江湖愛國人士的共同努力下，堅持對抗侵略者，並不顧艱險地救出衡陽保衛戰中被俘的軍隊將領。書中男主角則是空軍飛行員，出生入死，保家衛國。
小說涉獵了鮮為人知的歷史細節，也寫出戰爭中的家人親情、兒女之情、同窗之誼、袍澤之誼，也展現當時軍民同仇敵愾，與侵略者殊死搏鬥的勇氣與豪情。
劉兆玄說，過去作品中描寫的感情曾被他的女性友人評為不懂女性，但這次被稱讚有進步，讓他相當開心。1060226
(中央社)
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