東京馬拉松起跑 台灣跑者最大外國隊伍

東京馬拉松今天鳴槍起跑，約3萬6000人邊跑邊享受東京風光，隊伍中有很多貼著、披著中華民國國旗的台灣跑者，外國跑者中台灣跑者約1300多人，為數最多。

第11次舉辦的東京馬拉松活動上午9時從位於東京新宿區的東京都廳前起跑，今年變更路途，終點設在東京車站前，市民成了最佳啦啦隊。跑者有透過報名並被抽中的一般跑者、受邀海內外選手和身障選手等，總約3萬6000人。

主辦單位為了讓東京富有魅力的風光能大力宣傳，且吸引更多市民共襄盛舉，本屆改變部分途徑，新加入東京的兩國、門前仲町等傳統氣氛十足的街道。終點站則設在東京車站前的行幸通。這次的途徑路面較平坦、較不受風勢影響。

本屆的行程距離是42.195公里，男子跑者以肯亞高手吉普桑（Kipsang，Wilson）以2小時3分58秒的成績奪冠，刷新在日本境內比賽的紀錄。

之前在日本的最高紀錄是2009年衣索匹亞選手凱柏德（Tsegay Kebede）在福岡國際馬拉松賽中以2小時5分18秒成績奪冠。

日本選手成績最好的是井上大仁，成績是2小8分22秒，名列第8，極可能成為8月世界田徑錦標賽（倫敦）馬拉松日本選手。

女子跑者的成績以肯亞選手切普契爾（Chepchirchir Sarah）以2小時19分47秒的成績奪冠。

這次台灣路跑運動協會組團一行16人參加，最年長的跑者是72歲。很多台灣跑者衣服上或臉上都貼、掛著中華民國國旗，有人胸前寫著大大的英文字TAIWAN，還有人披掛著大面國旗跑步，有人則是跑到終點站才把藏在腰際的大國旗或寫有校名的旗幟秀出來拍照。

來自台灣的蔡東剛除了參與今天的馬拉松之外，昨天也擔任志工服務。黃淑禛這次沒被抽中，只好報名當志工。她說，已報名參加名古屋馬拉松，希望明年的東京馬拉松能被抽中。

台灣跑者、志工，已事先設立臉書FB或LINE群組，分享資訊與心得。有跑者表示，東京沿途風光很美，民眾很熱情加油，感覺很好。也有人認為，本屆終點站有點混亂，下次應改善。1060226

(中央社)