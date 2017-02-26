菲軍方剿共近一個月 降伏逾80游擊隊員

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菲律賓軍方今天表示，過去不到1個月期間，政府軍已降伏逾80名菲律賓共產黨游擊隊的成員，其中14人斃命。

菲軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）在1份聲明中說，從軍方對菲共游擊隊「新人民軍」發動「全面戰爭」以來，直到2月26日，計有51名新人民軍成員投降。

阿雷巴洛表示，政府提供了許多生計及融合方案，協助投誠菲共戰鬥人員回歸主流社會。

軍方自2月4日以來，已向新人民軍發動了36次的小單位攻擊行動，平均每天2次，逮捕了17名新人民軍成員，繳獲37枝輕重槍械。

阿雷巴洛特別提及21日在馬尼拉以南約95公里的納宿布鎮（Nasugbu），抓到1名新人民軍高幹。

另方面，經過24日在菲國中部馬阿永鎮（Maayon）激戰後，新人民軍伏法人員累計至少已達14人，但軍方也有7人陣亡、30人受傷。

新人民軍俘虜了6名官兵，軍方正努力援救中。

成立於1968年的菲共，透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，騷擾拒繳「革命稅」的商家，破壞基礎設施，伏擊政府軍隊等。

政府與菲共和談月初因政治犯釋放問題破裂，總統杜特蒂4日深夜宣布終止和談，軍方恢復清剿行動。

阿雷巴洛表示，雖然對新人民軍展開全面戰爭，但軍方對於重啟和談持開放態度。1060226

(中央社)