高雄氣爆致證號廢止 李長榮化工敗訴
李長榮化工大社廠輸送丙稀發生高雄氣爆事件，經濟部標檢局認定李長榮管理系統已失效，廢止已登錄的ISO等證號。李長榮化工不服提起行政訴訟。行政法院日前判李長榮化工敗訴。
判決指出，李長榮化學工業股份有限公司的大社廠分別於民國94年、95年、98年通過評鑑，取得OHS18001職業安全衛生管理系統、ISO14001環境管理系統、TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統的認可，並以證號登錄。
李長榮化工的大社廠在輸送丙稀時（民國103年7月31日夜間）發生高雄氣爆爆事件，造成民眾生命財產重大損失，經濟部標檢局認定這三項管理系統已失效，且失效結果情節重大，已違反管理系統驗證實施辦法，依規定廢止三個管理系統的登錄證號，李長榮化工公司須繳回證號的證書，不繳將予以註銷。
李長榮化工公司不服這項處分，提起行政訴訟並主張氣爆所牽涉地下管線位在大社廠20餘公里之外，且與中油公司、中石化公司的管線，均以管群方式鋪設，由中油公司埋管後，僅中油持有這些管群管線的所有圖資及整流站鑰匙，並沒有移交，因此就算想自行檢測或維護，依法也不會獲准，李長榮化工只是氣爆管線的所有權人。
台北高等行政法院調查，李長榮化工未將工廠管理輔導法納入適用法規清單，又在取得地下管線所有權後，長期疏於進行必要的檢測、維護與保養，容任地下管線的管壁因腐蝕而日漸減薄，導致發生氣爆事件，造成32人死亡、321人受傷，損害社會公益情節重大，判李長榮化工敗訴，還可上訴。1060226
(中央社)
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