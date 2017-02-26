侯佩岑不當諧星太可惜 網：好像謝麗金

侯佩岑搞笑模仿購物台主持人，逗樂眾人。（圖／取材自侯佩岑臉書）

不少人發現侯佩岑造型和謝麗金相似。（圖／中時資料照、臉書）

女星侯佩岑成功從主播圈轉戰娛樂圈，除了拍電視劇、主持節目，也多次受邀成為三金主持人，交出漂亮成績單，近日她接受時尚雜誌訪問，學起購物台主持人的模樣，讓人見識她搞笑的一面外，還被發現和謝麗金的造型有十分相像，引發不少討論。

侯佩岑昨（25日）在臉書分享一段搞笑影片，只見她頂著捲瀏海，化身購物台主持人滔滔不絕地作勢介紹商品，還以造型自稱是「可頌頭小姐」，不斷強調限量、滿線，搞笑表示「經理說真的不能再加碼了啦！」，模仿得栩栩如生，逗樂眾人，諧星潛力發揮地很實在，她也表示「人生偶爾三八一下無妨」，展現女神另外俏皮的一面。

而侯佩岑這「可頌頭」造型曝光，不少網友認為和另一女星謝麗金非常神似，引來其他人大呼贊同，意外成為討論亮點，大家也說難得見女神搞笑，大讚她可愛之外，笑稱不當諧星太可惜。

(中時電子報)