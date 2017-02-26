衡山行善團助獨老修屋 中市社會局長當1日志工
台中市大肚區鄉間有位70歲林阿伯，獨居又行動不便，家中漏水且多處家具破壞無力修復，衡山行善團26日號召近20位志工前往幫忙修繕整理，並募集家具、寢具及生活物資協助汰舊換新；社會局長呂建德得知後熱情響應，擔任1日志工協助環境清潔跟油漆粉刷，讓林阿伯度過溫暖的寒冬！。
呂建德表示，林阿伯未婚獨居在屋齡約50年磚造老屋，因颱風侵襲臥室上方破個大洞，雨天即需大小桶子接水，加上6年前撿拾回收物時，不甚踩到鐵釘，感染截肢後裝上義肢行動不便，家中馬桶水箱、水泥地板及木框窗玻璃破損不刊壞，角落堆積灰塵汙垢，家具、寢具破舊發霉，對林阿伯健康產生影響。
經鄰里長與社福單位陸續幫忙林阿伯申請福利補助！屋況不佳部分，衡山行善團召近20名志工在228連假出團，協助解決住屋環境的問題。社會局長呂建德特熱情響應全程參與，協助環境清潔跟油漆粉刷；林阿伯看到這麼人一起幫忙，靦腆地笑說「感謝大家的幫忙！」
社會局指出，衡山行善團日前已先完成第1階段施工，臥室上方鋪設部分鐵皮、集水槽與馬桶水箱修繕，先完成鐵皮與水泥地鋪設、油漆粉刷、廚房與廁所加裝拉門、木窗玻璃固定等修繕工作與環境整理，將募集來的家具、寢具及生活物資致贈給林阿伯，讓林阿伯今年可過個溫暖的冬天。
(中時)
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