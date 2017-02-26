專家：北韓內五單位有能力對金正男VX毒殺
北韓領導人金正恩之兄金正男在本月被毒殺，事件震驚了全球，雖然現在尚未找到幕後主使者，但北韓當局無疑有最明顯的動機。現在有外國專家分析，若該案是北韓所為，則可能是包括護衛司令部在內的五個單位。
美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院美國朝鮮研究所訪問學者邁克爾．馬登（Michael Madden）近日在英媒BBC上發表文章，分析了北韓誰能發動對金正男的VX毒殺？
文章指出，最有能力策動毒殺的單位，是有最精銳部隊之稱的「護衛司令部」。該單位的任務是保衛北韓最高領導人，是唯一能直接聯繫其他國安機關的單位，更重要的是其手中握有化學武器庫。
其次，「國家安全部」執行對國內和國外監視，為確保在國外生活的北韓公民不會叛逃，也有下手的動機；「偵察總局」執行對外情報工作、訓練境外活動人員，在海外出任務的經驗亦有可能運用在這次案件。
此外，代號「三樓」的單位負責為北韓當局收集情資，其成員被部署在世界各地，有下手可能性；再來是「第二經濟委員會」，其負責北韓的所有武器生產，有可能取得VX毒劑和其他化學武器。
文章認為，以上五個單位都有下手嫌疑，但不排除有協調行動的可能。如果謀殺是由護衛司令部所發動，那很有可能不必在行動前請示金正恩，所以未來也難以證明最高領導人與該案的關聯性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。