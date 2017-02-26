專家：北韓內五單位有能力對金正男VX毒殺

板門店的北韓軍人正在執行監視任務。(圖/美聯社)

北韓領導人金正恩之兄金正男在本月被毒殺，事件震驚了全球，雖然現在尚未找到幕後主使者，但北韓當局無疑有最明顯的動機。現在有外國專家分析，若該案是北韓所為，則可能是包括護衛司令部在內的五個單位。

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院美國朝鮮研究所訪問學者邁克爾．馬登（Michael Madden）近日在英媒BBC上發表文章，分析了北韓誰能發動對金正男的VX毒殺？

文章指出，最有能力策動毒殺的單位，是有最精銳部隊之稱的「護衛司令部」。該單位的任務是保衛北韓最高領導人，是唯一能直接聯繫其他國安機關的單位，更重要的是其手中握有化學武器庫。

其次，「國家安全部」執行對國內和國外監視，為確保在國外生活的北韓公民不會叛逃，也有下手的動機；「偵察總局」執行對外情報工作、訓練境外活動人員，在海外出任務的經驗亦有可能運用在這次案件。

此外，代號「三樓」的單位負責為北韓當局收集情資，其成員被部署在世界各地，有下手可能性；再來是「第二經濟委員會」，其負責北韓的所有武器生產，有可能取得VX毒劑和其他化學武器。

文章認為，以上五個單位都有下手嫌疑，但不排除有協調行動的可能。如果謀殺是由護衛司令部所發動，那很有可能不必在行動前請示金正恩，所以未來也難以證明最高領導人與該案的關聯性。

(中時電子報)