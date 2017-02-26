姚元浩王心凌4年情 證實分手！
姚元浩自從與隋棠分手後，與王心凌穩定交往，兩人多次被拍到恩愛場面，沒想到這段4年情驚爆分手，據《蘋果日報》報導指出，王心凌經紀公司已經證實此事，讓雙方粉絲相當意外。
王心凌與姚元浩交往將近4年，先前還傳出兩人婚期已近，且多次被拍到恩愛外出的畫面。先前王心凌還曾說過「結婚需要衝動」，之前姚元浩也有表態會和王心凌結婚，沒想到現在卻傳出這段戀情告吹，據悉兩人在上周三分手，而王心凌的經紀公司也已證實，而姚元浩也透過經紀公司證實雙方關係現在是「退回朋友」。
當時姚元浩與隋棠分手時，女方在出席活動時還哭訴「我的心就像被美工刀一筆一筆割著」，成為經典名言。但事後隋棠與老公Tony閃婚，兩人現在更育有一子一女，生活幸福。
(中時電子報)
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