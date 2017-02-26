展品老舊人氣慘跌 天文館：更新設備融入新知
228連假出遊，很多家長選擇帶小朋友到台北市天文館參觀，但是有市議員指出，天文館設施老舊，展品幾乎快要20年沒有更新，入館人數逐年下滑，比起4年前慘跌25萬人次，相較動物園跟兒童樂園動輒百萬人次冷清很多；對此，館方表示，目前正在進行更新工程，預計今年底完工，更新後的展示設備內容將融入天文新知。
館方指出，更新的內容包括，重力波的探測發現，展演方式亦增加許多操作型、互動性設施與影音及動畫節目呈現，全球新發展的太空探測器、大型望遠鏡與太空望遠鏡等模型也都將陳現於新的展示項目中。
至於新的展演技術如AR/VR等，天文館已納入今年度特展的規畫，新展區不僅蘊含豐富的天文教育內涵，更增添許多趣味性，適合親子一同參觀。
館方說，更新工程進行期間，因展示場封閉導致參觀民眾不便，不過，天文館特別設置臨時展示區，相關展演與導覽仍如常進行，新展區請民眾拭目以待。
今年為台北市教育的創新實驗年，天文教育推廣的媒介與方式也不斷進步，天文館朝向主動性的行動天文教育服務邁進，除原有活動照常舉行外，更主動走入校園結合學校社團活動，也走進社區，帶領新住民認識天文，赴敬老院為銀髮族介紹天文新知等。
此外，天文館與國內大學、高中開辦天文聯合教學，結合北市及國內多所學校共同組成全國流星觀測網，並與國外研究單位如日本北海道大學聯合觀測分享研究成果等，發揮行進式、深耕性天文推廣普及功效。
館內並辦理各種專家演講、親子科學DIY、科學看電影、國外天文研究機構的天文影片，於全天域劇場中免費播放，增加影片的豐富度。
(中時)
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