巴航超載還發手寫登機證 乘客全程站走道
巴基斯坦航空日前遭爆出超載情形，一班飛往沙烏地阿拉伯的客機不僅超載7人，且3小時航行時間竟全程站立在客艙走道，登機證還是用手寫的。
據當地媒體《黎明報》報導，巴航一架由喀拉蚩(Karachi)飛往沙烏地阿拉伯麥地那(Madina)的波音777班機，含機組人員座位僅能容納409個座位，但最後竟有416人登機。
據消息來源表示，這7名乘客的登機證是由手寫的，而非透過電腦列印而成，且地勤人員所交給機組人員的乘客名單也未包含這7人。如今機長、座艙者和地勤人員對該起事件互推責任，巴航則宣稱會查明真相以究責。
該客機機長Anwer Adil表示，由於名單內並未顯示出超載的情形，當他由駕駛艙走出時，才被座艙長告知班機超載7人。若按照正常程序，一旦發現超載情形便應立即折返，然而該班機的機組人員卻未遵從規則，「若折返回喀拉蚩將耗費大量燃料，這並符合公司利益。」機長表示。
報導指出，客機超載將會構成安全威脅，一旦發生緊急狀況，沒有座位的乘客將無氧氣罩配戴，並恐導致緊急疏散情形下的壅塞。
(中時電子報)
文章來源：DAWN
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