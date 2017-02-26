邱顯鈞熱愛動漫 製作鋼彈模型奪冠

我要評比

台北市濱江國中學生邱顯鈞因為喜歡日本科幻機器人動畫「鋼彈GUNDAM」，進而熱愛模型。去年參加「2016 GBWC鋼彈模型製作家全球盃」大賽，獲得世界冠軍。

鋼彈是日本動畫界大老與導演富野由悠季，所創作的科幻機器人動畫「機動戰士GUNDAM」。日本主要的玩具供應商萬代株式會社（BANDAI），以生產鋼彈系列動畫的角色作品模型聞名。

萬代南夢宮娛樂舉辦推廣競賽多年，熟悉的玩家表示，「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP（GBWC）鋼彈模型製作家全球盃」大賽，在鋼彈界算是最大的比賽。

住在台北市內湖區，就讀台北市濱江國中二年級的學生邱顯鈞，去年6月參加「2016GBWC全球盃」競賽，的台灣區預賽、決賽，去年9月決賽成績出爐，他的作品「OVER WAR」獲得台灣青少年A組亞軍。

歷經組裝、上色、舊化等步驟，邱顯鈞說，他使用了膠板改造，製作模型，雖然不是刻得特別好，仍請評審們多指教。

依照台灣區決賽成績出爐後，獲得冠軍的參賽者，因為年齡不符合參賽年齡11歲至14歲的規定，前往日本參加全球盃的資格由13歲的邱顯鈞遞補。

剛喜歡上組裝製作模型的邱顯鈞，首度赴日參加總決賽，就從中國、香港、新加坡、泰國、美、澳、義、、菲、印尼、日、韓等13個國家與地區，各國選手中奪下全球盃冠軍，去年12月18日前往東京頒獎典禮，接下閃閃發光的冠軍獎盃。

在競賽日本官網上，也列上邱顯鈞的成績、名次，以及國家名稱台灣，和中華民國國旗。邱顯鈞翌日也高興的在個人臉書張貼得獎的照片與作品。1060226

(中央社)