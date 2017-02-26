爆料辛龍中樂透頭彩 吳宗憲：節目玩笑

日前暗指藝人辛龍中新台幣2億元樂透的藝人吳宗憲今天受訪表示，當時情況是有前言後語，純粹在節目上開玩笑。

吳宗憲日前錄製綜藝節目時說，「其實演藝圈2年前出了一個大事，有個藝人，光頭造型，留著鬍子，老婆是跳舞的，中了2億樂透，之後有2年時間不再出來表演」，讓辛龍受外界關注。

吳宗憲下午在錄影前受訪表示，當時只是在節目上開玩笑，真實情況是有前言後語，但綜藝節目卻只播出一部分。

吳宗憲還原現場表示，當時其實是指「辛龍有偶像包袱」，他要辛龍不能那麼任性，就開玩笑說，「你一定是中了2億樂透，所以才不出來工作」。

吳宗憲說，當時辛龍回話，不是中2億元，而是中1億2000萬元；而他是指辛龍娶了劉真就跟中了2億元沒什麼兩樣。

至於辛龍到底中多少？吳宗憲表示，還是要當事人說明，事發後有打給辛龍求證，但辛龍只是一直笑、沒回答，「我也在等他來給我一個正確的答案」。1060226

(中央社)