連假搭機捷 人潮擠爆列車航廈

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許多民眾利用二二八連續假期試乘機場捷運，導致幾乎班班塞爆，桃園機場二航廈A13站更被入出站的民眾擠爆，盛況空前。

桃園機場捷運試營運至今，人潮往百萬人次挺進，今天民眾自由試乘，時間為上午8時至下午4時，由於天冷又下雨，許多民眾選擇搭乘免費機場捷運，使得許多熱門車站人潮擁擠，列車上也是滿滿人潮。

不過，人潮最多的是桃園機場第二航廈A13站，因為許多民眾搭車到這裡，然後再到美食街跟航廈逛逛，所以造成A13站出口處，擠滿大批人潮，許多民眾排隊等搭手扶梯或排隊進站，美食街商店員工則是忙翻了。

因應龐大的試乘民眾，桃園市長鄭文燦今天表示，機場捷運自27日起至3月1日，開放民眾自由試乘時間，從上午7時至晚間9時止，擴大夜間服務。1060226

(中央社)