象耳大咬 澎湖磯釣大呼過癮

臭肚魚（俗稱象耳）大咬，澎湖風櫃洞等天然磯釣場，今天擁入大批釣客，人手一竿，不時可看到拉竿場景，此起彼落，各有斬獲。

二二八連續假期，澎湖地區受冷氣團影響，東北季風強勁，天氣陰沉嚴寒，卻是磯釣客的最愛。

馬公著名的風櫃洞磯釣場，今天就擁入大批的磯釣客，除了在地的釣客外，其中不乏是專程自台搭機前來的磯釣客，個個裝備齊全，體驗磯釣拉竿的過癮，由於象耳咬況甚佳，不時出現有一次2尾上鉤的景況，整支釣竿彎得像弦月般，釣客大呼過癮，各有斬獲。

馬公風櫃洞當地漁民指出，這個春頭季節，由於是海菜生長季節，是臭肚魚（俗稱象耳）最肥美的時候，若海上風浪過大，無法出海，當地漁民只要想吃到現流鮮魚，就會拿著釣竿站在礁岩上釣個幾條回家，這一天就有新鮮的魚可吃，非常方便。

澎湖四面環海，本島、離島和無人島等沿岸都是天然的漁場，但受限於天候，無人島尚無法登島外，其中包括馬公港碼頭、山水、鎖港灘頭、風櫃洞、西嶼學仔尾、七美等磯岩區，都是天然磯釣場，全年都可看到磯釣的人潮。1060226

(中央社)