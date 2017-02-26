機車考照練習場　新竹市再增2處

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新竹市香山保安宮，將開放讓民眾練習機車路考。（郭芝函攝）

繼新竹市開放富美宮為機車練習場後，下月將擴大增設香山保安宮，以及鄰近東區的竹東五穀宮，作為練習考照場所，並提供原地考照服務。（郭芝函攝）

去年11月新竹市北區富美宮前廣場，首度設置機車考照練習場，為再提升騎乘機車的安全以及考照合格率，新竹市政府與市監理站等合作，下月將增設鄰近東區的竹東五穀宮、香山保安宮等2座練習場，比照原地考照服務，達到「1區1練習場」，更加便民。

因應機車考照制度改變，交通處表示，市府積極與監理站合作，提供廟前廣場作為機車考照練習場地，去年11月中旬開放北區富美宮場地使用後，已累計上百次練習紀錄，今年1月舉辦原地考照服務，共55位市民參加考試、28人順利考取。

市府表示，鑒於練習場地獲好評，今年擴大在香山保安宮，以及鄰近東區的竹東五穀宮，增設機車練習場，同時辦理寒、暑假「原地考照」，除了新竹市監理站外，民眾可就近到住家旁的練習場練習，讓更多想考機車駕照的市民有充分準備。

新竹市監理站指出，香山保安宮場地已完成標線畫設，待標示牌設立完成後，即可對外開放，而位於竹東的五穀宮，預計下月初設置完成，相關考照練習訊息可至新竹市監理站臉書粉絲專頁查詢。

(中時)