機車考照練習場 新竹市再增2處
去年11月新竹市北區富美宮前廣場，首度設置機車考照練習場，為再提升騎乘機車的安全以及考照合格率，新竹市政府與市監理站等合作，下月將增設鄰近東區的竹東五穀宮、香山保安宮等2座練習場，比照原地考照服務，達到「1區1練習場」，更加便民。
因應機車考照制度改變，交通處表示，市府積極與監理站合作，提供廟前廣場作為機車考照練習場地，去年11月中旬開放北區富美宮場地使用後，已累計上百次練習紀錄，今年1月舉辦原地考照服務，共55位市民參加考試、28人順利考取。
市府表示，鑒於練習場地獲好評，今年擴大在香山保安宮，以及鄰近東區的竹東五穀宮，增設機車練習場，同時辦理寒、暑假「原地考照」，除了新竹市監理站外，民眾可就近到住家旁的練習場練習，讓更多想考機車駕照的市民有充分準備。
新竹市監理站指出，香山保安宮場地已完成標線畫設，待標示牌設立完成後，即可對外開放，而位於竹東的五穀宮，預計下月初設置完成，相關考照練習訊息可至新竹市監理站臉書粉絲專頁查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。