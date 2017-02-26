鐵路警察宣導道安 送六房媽開運金幣

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六房媽祖開運金幣。（許素惠攝）

警察在六房媽祖紅壇宣導鐵路道安送開運金幣，反應熱烈。（許素惠攝）

鐵路斗六派出所所長林啟信（右二）自掏腰包訂製六房媽祖開運金幣，做為宣導道安用。（許素惠攝）

鐵路警察斗六派出所長林啟信為宣導鐵道安全，今年農曆大年初四自掏腰包訂製500個六房媽祖開運金幣和民眾分享，反應十分熱烈，上午再度加碼添訂200個，在斗南二重溝紅壇宣導，民眾只要打卡，就可獲得一枚，吸引信眾爭相排隊。

(中時)