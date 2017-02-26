涉毒海軍艦指部中校已退伍 軍方：未官官相護

(17:43更新內文) 海軍艦隊指揮部主計處副處長黃姓中校在今年1月11日，與朋友聚會時，遭警方攔查發現其隨身背包內有疑似毒品吸食器，他否認吸毒，並說，吸食器是朋友的；但他隔天返回艦指部不但拒絕尿檢，還立即申請退役，並在2月1日獲准退伍；軍方26日否認「官官相護」，軍方人員表示，他依法辦理退伍，未來即使受懲處或被判有罪，也不影響他的退休金。

據悉，年約40歲的黃姓中校服役10多年，今年1月11日晚上在跟朋友聚會後，於高雄市苓雅區某停車場，被保安警察大隊攔檢，查獲背包內有疑似毒品吸食器，他向警方說，吸食器是朋友的，否認涉毒；警方依規定採尿送驗。

艦指部指出，黃姓中校是在營外涉案，他否認涉毒，並表示在警局已採尿送驗，拒絕再尿篩；由於他拒絕尿篩，因此已記他1支申誡，此案司法單位正偵辦中，未來他如果被起訴，將召開人評會懲處，追查責任，即使他沒退伍，行政處分後也會汰除讓他退伍。

有海軍官員向媒體爆料指出，黃姓中校於1月初被警方查到疑似吸毒，就算申辦提前退伍到權責長官核准，少說也要3至4周，但黃卻能立即完成退伍申請，並獲得權責長官核批，火速在2月1日退伍， 明顯就是官官相護，讓黃退伍了事。

艦指部否認官官相護，指出，依服役條例規定，只要符合服役最少年限就可依個人意願提出退伍申請，黃姓中校已符合服役最少年限，依規定提出退伍申請；而陸海空軍士官申請退役，必須在前3個月檢具資料申請，如果沒有符合規定，損及個人權益，由個人自行負責，黃也簽切結，若有損及權益，他自行負責，軍方沒理由不讓他退伍。

至於未來如果遭懲處是否會影響退休金？軍方人員表示，依服役條例第24條規定，犯有貪汙、內亂或外患罪，被判有期徒刑或死刑，才不核發退伍金。

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(中時)