腸胃炎喝運動飲料 這是迷思！

開學季來臨，也是病毒性腸胃炎好發期，學生密集上課，更易產生群聚感染，導致腹瀉、嘔吐等情形，但大多數家長都有迷思，認為飲用運動飲料即可，台大醫院新竹分院小兒部表示，運動飲料含過多糖分，反而加重病情，口服電解液外，應食用蔬菜瘦肉粥補充熱量。

台大醫院新竹分院小兒部醫師周安國說，有多種不同病毒會導致病毒性腸胃炎，尤以輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒等，最常在孩子間流行，0至5歲幼兒腹瀉、嘔吐最常見為輪狀病毒，諾羅病毒則不分年紀，各年齡層都可能被感染，而這些病情隨著人群聚集爆發。

病毒性腸胃炎主要產生水瀉和噁心、嘔吐，可能合併頭痛、發燒、腹痛或肌肉酸痛等症狀，通常接觸到感染源，1至3天症狀才會出現，持續1周後逐漸改善，但期間很多家長會讓孩子補充運動飲料，周安國說，應直接飲用小兒口服電解液，補充水分流失。

「不要再喝運動飲料！」他說，運動飲料糖分過高，腹瀉期間攝取過多運動飲料以及高脂肪的食物，會加重病情，應攝取適合他們年紀進食的穀類、米粥、瘦肉、蔬菜等得到適當的熱量補給，另外喝母奶的嬰兒，不須因腹瀉就停止母奶哺餵，否則反而會引起電解質不平衡的併發症。

(中時)