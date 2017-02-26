MLB》光芒明戰紅襪 胡智為有望初登板
繼效力海盜的張進德首亮相，並揮出春訓第一轟後，據光芒官網26日預告，今年被光芒放進40人名單、首度獲邀參加大聯盟春訓的旅美小將胡智為，明晨2點將有望在光芒對戰紅襪的比賽中初試啼聲。
光芒今在主場面對海盜，全場雖仍有7支安打，不過僅得到2分，明顯得分效率不佳，最後以2比7落敗。明天他們繼續在主場面對紅襪，據光芒官網報導，預計會由即將代表美國出戰經典賽的阿契(Chris Archer)先發出賽，對決紅襪的阿貝(Fernando Abad)。
其餘預定上場的6名中繼投手，22歲我國旅美小將胡智為也名列其中，他去年在2A出賽24場，投出7勝8敗、自責分率2.59成績，更於小聯盟未來之星對抗賽，憑藉拿手的變速球和極速156公里的速球，一鳴驚人。為這次春訓，他婉拒中華隊徵召，如今將面對大聯盟級打者，也為自己登上最高殿堂的夢，踏出重要的一步。
而明將先發的阿契，去年先發33場，自責分率4.02還算尚可，但卻苦吞19場敗戰，堪稱上賽季最悲情的投手之一，不過向來很樂觀的他，被問到當選「敗投王」的感想，依然帶著笑容說，「輸球也是學習，我去年就上了19課。」許久沒投實戰的他，如今只想趕快站上投手丘一展身手。
(中時電子報)
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