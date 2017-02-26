才遭罰100萬元 永采烘焙坊今公告停業

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我要評比

台中市永采烘焙坊向離職員工、實習生高額求償引發爭議，台中市勞工局重罰新台幣100萬元。今天許多網友到永采烘培坊察看，發現店已停止營業。

永采烘培坊在門口貼出公告，對於近日所引發外界批評指教，定將虛心接受，自即日起本店停止營業。

台中市勞工局表示，即便業者停業，相關程序仍會照走，最快下周對其寄出裁罰書。

(集團連線報導)