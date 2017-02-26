港小型飛機失事 樹神奇救了他們

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香港馬鞍山今天上午發生嚴重飛行事故，一架小型飛機失事墜機，飛機奇蹟掛在大樹上，機上兩人幸運輕傷獲救。

香港蘋果日報報導，一架由香港石崗軍營起飛的小型飛機上午11時17分在馬鞍山西沙路失事，跌入高爾夫球場內，掛在樹上離地約3公尺的位置，機上兩名男子一度被困。

救援人員趕至現場救援，大約半小時將他們救出。其中一人獲救後說：「冇受傷，係機件問題，（降落時）好順利。」

失事小型飛機插在樹叢中，機頭位置明顯損毀。

現場消息指出，失事飛機當時正進行定期飛行考試，由65歲任姓考官及59歲何姓考生駕乘一架兩座位Cessna 152小型飛機。

飛機原先由何姓考生駕駛，但駛至大埔吐露港時，引擎突然發生故障，飛機隨即交由考官駕駛，並通知控制中心要強行登陸。

考官原先考慮在井頭村降落，但見附近有車有屋，於是改至西沙路高爾夫球場急降，飛機最終在西沙路樹林著陸。1060226

(中央社)