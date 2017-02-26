陸客爆買名牌 導遊年賺千萬回扣
英媒報導，為了吸引出手闊綽的中國大陸遊客，英國一些奢侈品店與導遊簽訂協議，頂級導遊每年能從中賺到高達25萬英鎊（約新台幣950萬元）回扣。
英國金融時報24日報導，導遊與旅行社及奢侈品零售商會訂立協議：導遊每筆交易的回扣是10%，旅行社的回扣是2.5%。
回扣通常是事後（遊客購買首飾或手表結束後很長時間）悄悄支付，帶陸客團的頂級導遊每年能從中賺到25萬英鎊。報導說，熟知導遊圈的3位內情人都這樣說道。
EastSong Consulting是與歐洲及北美1萬名導遊有合作關係的公司。EastSong提供導遊手機版app：哪些店鋪給予導遊回扣、店家所售產品相關資訊，以及如何幫助遊客申請退還增值稅。EastSong還辦理購物後的回扣：奢侈品牌公司通過電腦系統向導遊支付回扣。
這種做法大行其道，卻也引發質疑。業界人士說，多數知名首飾與手表品牌都參與其中，從而引發「不公平激勵」、甚至「潛在賄賂」等問題。
據英國旅遊業管理機構英國旅遊局（VisitBritain）統計：入境英國的所有外國遊客中，中國大陸遊客出手最闊綽，2015年人均消費額為2174英鎊，是普通遊客花費的3.5倍。1060226
(中央社)
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