500台Uber圍交通部 司機：關鍵在計程車欠缺彈性！

500台Uber、數百位Uber司機集結交通部抗議。（張家豪攝）

500台Uber、數百位Uber司機集結交通部抗議，盼速立TNC專法。（張家豪攝）

今「Uber司機聯盟」號召500台車停在仁愛路及杭州南路，包圍交通部，聯盟並搭建起舞台，讓司機輪番上台發言，台下則有數百位司機及眷屬響應。Uber聯盟持續主張比照美國加州制定「網路運輸業（TNC）」、確立租賃車與Uber合作合法地位，還有承諾跨部會溝通時間表。

今數百位司機手持「挺Uber站出來」、「支持TNC專法 廢除靠行制度」、「共享經濟、人民決定」等標語，並喊出「法令要進步 人民有出路」、「有平台、有管理」等口號齊聚交通部前抗議。

Uber司機聯盟發起人沈柏耀指出，Uber司機需要的是彈性，靠計程車行、租賃車行，都會喪失彈性，要多花成本，「司機可以直接靠政府的行，不必受到車行剝削，司機也很樂意掛營業牌。」

沈柏耀指出，Uber以後要單純用白牌繼續開Uber也不可能，希望可以讓白牌車輔導為網路運輸業（TNC），就可圓滿解決。

所謂TNC（Transportation Network Company）是指，政府嚴管平台，平台嚴管司機。Uber、Lyft等平台獲監管單位核發許可證後，成立網路運輸業（TNC），申請企業須針對駕駛進行犯罪背景審查、車輛安全檢查及其他檢驗流程，每輛車均須投保每件交通事故最少100萬美元商業責任險。

沈柏耀說明，Uber司機訴求就是TNC就是那麼簡單，希望台灣人民可用簡易規管方式、合理規管門檻，就可如美國加入Uber、Lyft等平台。Uber已用過去3年多證明，只要有合理規管，自用車也可經營。他強調，Uber司機願意考職業駕照、掛營業牌，可是規範要合理，只要不要像申請計程車牌那麼麻煩，願意接受納管。

他舉例，現行法令規定，若加入計程車客運服務業（車隊），就只能接該車隊派遣的單，但應該可以接其他車隊的單。多元化計程車也仍是計程車，要專車專用，只要掛上白底紅字的牌，就只有司機本身可以開，即便第三人有執業登記證也不能開，已不符共享經濟是閒置時家人也可使用，另外，計程車只能送客到機場，不能接客。計程車很多規定在這個年代，甚至在網路運輸業看來很不合理。

對於Uber合法可能衝擊計程車，沈柏耀表示，TNC車子不能路招、排班，只能透過第3方平台管控接單，如果小黃受到衝擊，其實比較適合加入網路運輸服業業別（如TNC模式）的車，不必為了硬要開網路運輸而去申請計程車牌，可以讓市場真正分級、分層，路招排班、跟網路叫車分開。

如果司機仰賴接單生活，就應該來開TNC模式的車，可自由選擇接任何平台的單，收入會更高。小黃司機並非就地失業，而是也可轉入TNC的單。

沈柏耀強調，與租賃車合作也不是Uber司機想要的，但他指出，2015年交通部曾發文表示，Uber可跟特約的租賃車行合作，但今年1月10日被開的其中一張罰單，就是司機使用Uber特約合作租賃車行的車輛，接Uber單卻被開罰。他說，以往監理站開罰，應行文給該租賃車行，該司機是否受到該車行派遣，但該張罰單沒有行文就直接開罰。

沈柏耀也說，Uber願意用跨境電商稅法繳稅，並非從來都不願意繳。

(中時)