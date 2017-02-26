UBER司機爭專法 逾200車包圍交通部

不滿交通部重罰導致UBER暫停營業，上百名UBER司機今天在交通部抗議，要求立專法、給飯吃，仁愛路和杭州南路也被200多輛車包圍。主辦單位說，若交通部無回應，不排除夜宿。

日前公路法修正，UBER最高可被開罰新台幣2500萬元，UBER也在10日正式宣布暫停營業，上千名司機頓時失去兼差或全職工作。

今天下午，約有300名UBER司機齊聚交通部前高呼「共享經濟、人民決定」、「有管理、有平台」等口號，向交通部提出3大訴求，包括另立專法、確認租賃車合法地位及要求交通部給個跨部會溝通時間表。

UBER司機聯盟發起人之一亞當受訪時表示，UBER司機不是不願意被納管、繳稅，而是現行靠行成本高、手續複雜，加上如果取得營業車牌，車子就只限定本人使用，親友都不能開，完全不符合共享經濟的精神。

另一名UBER司機劉姓男子表示，自己在UBER停業後轉開計程車，但是原有的自用車不能使用，只能再去租一台計程車，加上原有自用車的貸款，一個月高達3萬元，對一個還有兩個孩子要養的爸爸而言是非常大的負擔。

UBER司機聯盟今天原本預估將有600輛車包圍交通部，不過根據警方提供資料，今天交通部周圍杭州南路和仁愛路上約停放250輛車，廣場聚集約300人，主辦單位也在抗議現場放置桌子，讓有登記的司機上台向小英政府拍桌。

主辦單位表示，希望交通部可以在傍晚5時之前提出回應，若是等不到善意回應，將持續抗爭，目前路權申請到晚間10時，但不排除再申請延長路權，夜宿交通部門口。1060226

(中央社)