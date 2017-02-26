國會助理被迫轉行 呂昌熙挑戰文創業

曾有20多年國會助理經驗的呂昌熙，這輩子幾乎都在立法院工作，但在去年隨著立委老闆落選而失業，年過50的他選擇轉行踏入文創業，要賦予頗富歷史風味的陸聯廳新生命。

呂昌熙有長達20多年的國會助理經驗，曾經擔任前立委呂新民、林炳坤、陳淑慧等人的助理與國會辦公室主任，是資歷相當深厚的國會助理。

不過，2016年國民黨立委選情不佳，呂昌熙隨著老闆陳淑慧未能連任成功，加上藍營助理缺額僧多粥少，年逾50歲的他，也開始思索著要如何轉業。

呂昌熙在朋友的介紹下，加入朋友的文創公司工作，在幾經考量後，去年底參與國防部將陸軍聯誼廳ROT的標案，順利取得優先議約權，並成立了雅鴿文創、擔任執行長一職，今年1月1日正式入主陸聯廳。

呂昌熙說，從國會助理轉投入文創產業，的確是人生很大的轉變，尤其陸聯廳是台北市的市定古蹟，雖然公司對於文創事業有很多想法，但礙於政府法令規定，陸聯廳內的一草一木一石要移動，都要經過台北市政府文化局的同意，要在這古蹟的牆上釘釘子掛畫，是不可能的事，想要在古蹟內用明火料理，也是完全被禁止。

他說，陸聯廳過去打下不錯的基礎，因此本來就有固定的客群，但是為了吸引更多的客人到陸聯廳看展覽、用餐，也讓他決定增加1倍的人力來服務民眾，打造出與過去國防部經營時，完全不一樣的陸聯廳。

被問到從國會轉戰文創業，有什麼不同？呂昌熙說，曾經覺得這樣的轉變很困難，但是轉念一想，過去在立法院也是協助立委服務選民，現在服務的對象，只是從選民變成用餐、看展的顧客，服務的心與本質，並沒有改變。

他說，外界常以為國會助理呼風喚雨，但事實上面對選民陳情時，也常有不小的壓力，現在踏入經營陸聯廳，也會收到客訴，有過國會助理處理選民服務的手腕與歷練，讓他更能夠從容應對、不被擊倒。

不過，呂昌熙說，過去雖然曾經擔任國會辦公室主任，但辦公室的盈虧還是由立委本人來決定，現在扛下陸聯廳的經營權，並且擔任起執行長一職，一口氣要管30多人，不僅比過去複雜許多不說，也要扛起整間公司的盈虧責任，這是最大的不同與辛苦之處。

呂昌熙說，陸聯廳是個非常有國軍特色的古蹟，但是過去卻很少有民眾知道這裡，他接手經營後，積極規劃讓陸聯廳轉型為古蹟、藝文表演、藝文展覽與餐飲服務等多功能的文創聚落，不僅邀請大專院校學生進駐表演，也已開始推動各式各樣的展覽，歡迎民眾到台北市的西區時，能夠稍稍轉個彎，看見台灣的藝文活力，與轉型後的陸聯廳。

他表示，與國防部已經簽下5年合約，將秉持著過去在立法院服務選民的精神，用心服務每位來到陸聯廳的民眾，讓陸聯廳在古蹟老建築下，也有不一樣的新風貌。1060226

(中央社)