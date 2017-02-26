空軍8人毒品複檢陽性？中檢：尚未接獲資料

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空軍清泉崗基地出現大量毒品，軍方進行集體驗尿，但到底有多少人檢出陽性反應？外傳在複檢的26名士官兵中，有8人複檢驗出陽性反應，但台中地檢署駁斥此說法，強調目前結果還沒出爐。

台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，目前營區全體士官兵尿液進行複驗，結果三月一才日會出爐，目前中檢都尚未接獲任何資料，等三月一日結果出爐，營區會直接將檢驗報告交給憲兵、再由憲兵親自交給檢察官，至於外界如何揣測，中檢不會回應。

(中時)