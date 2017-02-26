因應228連假試乘人潮 機捷明起延長至晚間9時
228連假期間，除了各旅遊景點爆出人潮外，桃園機場捷運26日也湧出爆量試乘旅客，桃園市長鄭文燦26日在視察機場的機捷電子票證櫃台時，緊急宣布最後3天試乘時間每天延長6個小時。
在228連假期間雖然天氣低溫濕冷，但仍有許多民眾出遊，除了高速公路出現車潮，各景點也有人潮，26日桃園機場2座航廈的機捷A12、A13站，也湧出爆量的試乘捷運旅客，旅客來機場一日遊後，趕在下午4時最後進站截止時間前搭車，把2座航廈地下室擠得水洩不通入站旅客大排長龍，來回延伸數百公尺。
桃園市長鄭文燦26日下午2時30分巡視桃園機場第2航廈入境大廳電子票證服務櫃台，了解入境旅客購買電子票證及搭乘機場捷運的程序。由於機場捷運試乘人數爆量，鄭文燦當場緊急宣布，自27日、28日及3月1日最後3天自由試乘期間，開放試乘時間從原本的上午8時到下午4時，延長為上午7時到晚間9時，較現有試乘時間延長6小時，充分滿足民眾試乘需求。3月2日正式營運，行車時間從清晨6時至晚間11時。
根據桃園捷運公司統計，16日起的自由試乘，截至25日為止總搭乘人數達到68萬餘人，預估加上26日的試乘人數，可能突破80萬人次。
(中時)
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