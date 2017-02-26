錯怪Star了！六月剪兒頭髮：你真的比小猴兒乖
銀色夫妻檔六月（蔡君茹）和李易育有一對子女Star和Shinny，夫妻倆時常分享一家四口家庭生活，日前六月在臉書分享猴子剪頭髮影片，看到小猴子陶醉閉眼，六月直呼：「比Star哥乖100倍剪髮！」而六月今（26日）曬出幫兒子剪髮影片，Star相當乖巧，也讓六月說：「媽媽錯怪你了」。
六月手拿剪刀、替兒子剪髮，只見Star不哭不鬧、乖巧坐在原地，當Star聽到李易問「你喜歡剪頭髮嗎？」他對著鏡頭點頭，六月趕緊把兒子頭部扶正，Star剪髮過程中乖巧，六月還邊剪邊對兒子說「媽媽錯怪你了、你比猴子還乖」，六月也透露Star不讓別人剪，因此都是她親自幫star修剪髮型。
(中時電子報)
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