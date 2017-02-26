投書遭圍剿 張靜：人民真的信賴司法嗎？
司改國是會議委員律師張靜昨投書指稱「今天法官或檢察官還會收錢的大概在5%至10%之間」，引發法務部、司法院、檢察官協會、法官協會連番回擊，甚至有法官發起連署要將張靜交律師懲戒委員會。張靜今日表示，數據或許有誤差，但絕對不可能是零收賄，蔡英文總統也說過法官「有錢判生」，相信總統不會將他自國是會議剔除。
張靜表示，擔任檢察官、律師超過36年，指控司法官收賄是以個人的經驗值提出的評估，過去也曾檢舉貪汙司法官但無下文，曾經經手的案件也被貪污法官作掉，該法官還安然退休，總之法界狗屁倒灶的事一堆，甚至有人取笑「胡說八道！怎麼可能只有5%至10%！」要司法官自己問問老百姓的意見，「人民真的信賴司法嗎？」
針對法官協會要求張靜3日告發貪官，否則將強烈要求總統將張由分組委員名單剔除，張靜則說，如果真被剔除也沒關係，但蔡英文總統自己也說過，「有錢判生，沒錢判死」，「怎麼會將我剔除呢？」
張靜說，從擔任檢察官開始，一向直言不諱，30多年來始終如一，只要還在國是會議的一天，就秉持良知去處理，推動陪審制、法庭網路直播與法官養成教育改革，「當我不再講話，就是對台灣司法絕望的時候。」
(中時)
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