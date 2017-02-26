九族櫻花詩歌茶會 吸引遊客2萬餘賞櫻人潮
今年228連續假期，適逢日月潭九族文化村櫻花進入盛開期，吸引大批賞花客，26日入園數逾二萬人，創下今年元旦以來最高入園人數。
今天九族文化村特別在櫻花林中，為遊客設下茶席，與魚池鄉公所共同舉辦一場櫻花詩歌茶會，邀請了50位茶師，以及7位詩人詠誦詩作，唱遊詩人高閑至則帶著月琴，在茶席間以琴聲和歌聲，吟唱櫻花樹下賞花的美好。
席間提供了在地紅茶讓遊客們品茗，推廣紅茶文化，在櫻花樹林裡享受一番五感的文藝春之宴。
九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，今日上午9點鐘左右，園區就湧入大批賞花客，櫻花林中傳來陣陣琴聲、歌聲和詩韻，原來是櫻．詩歌茶會的50位在地茶人下茶席的文藝氣息，雖然早上下了點細雨，但仍不減大家的熱情。
台灣當代現代詩詩人吳東晟、李友煌、吳櫻、蔡富澧、林央敏、李長青、解昆樺等詩人，在櫻花林中詠詩，台灣唱遊詩人高閑至帶著他的月琴，在茶席間以琴聲和歌聲吟唱著，參加的遊客都非常開心。
茶會由魚池鄉公所和張淑真、劉棠惠2位茶藝老師合作主辦，並在詩人李長青的策動下，聚集了詩歌茶人於一堂，最重要的是魚池鄉公所為推廣在地紅茶，茶會全程免費開放遊客入席品茶，並與詩人或茶人同席，閒話品茶聽歌。
九族文化村表示，還有2天的假期，明天估計仍然會有一波賞櫻人潮，後天因為收假在即，人數會略減，大家可以提早或是延後午後入園，避開中午的高峰人潮。
九族指出，今年是暖冬加上乾冬，櫻花比歷年開花期來得晚，通常這時候都已經是花季末了，但是今年這時候才要進入盛開期，預計八重櫻開完換富士櫻上場，櫻花從現在到3月中旬都是很好的賞櫻時機，要抓緊花期的盛開時機。
(中時)
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