海軍中校涉毒拒尿檢 急辦退伍

我要評比

海軍司令部今(26)日表示，所屬艦指部前黃姓中校於1月11日凌晨與朋友聚會後，遭警方攔查，發現隨身背包內有疑似毒品吸食器，目前全案由警方移送高雄地方法院檢察署偵辦中。

海軍司令部表示，對於黃員拒絕尿篩及未依規定回報等情，艦指部均給予行政處分。如經高雄地方法院檢察確認黃員吸毒，將召開人評會給予處分。

海軍司令部進一步強調，司令黃上將於今年農曆年後，特別向全軍宣誓106年為海軍「清流年」，要求所屬針對違法、犯紀、不珍惜自己、不愛護團隊榮譽之官兵，秉依法行政、勿枉勿縱原則，嚴考核嚴淘汰，絕不寬貸。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)