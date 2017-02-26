馬祖馬拉松賽3月25日登場 戰地風光陪跑

馬祖北竿硬地超級馬拉松賽將於3月25日登場，共有台灣、馬祖及大陸跑者逾500人報名參加。（葉書宏攝）

馬祖北竿硬地超級馬拉松賽將於3月25日登場，共有台灣、馬祖及大陸跑者逾500人報名參加。連江縣政府指出，跑者除了可以挑戰北竿多變地形外，還可以沿途欣賞戰地風光。

超馬賽從早上8點半起跑，各組的時間限制分別是8小時、4小時與2小時，繞島一圈12.5公里，跑者們由北竿綜合運動場出發，經后沃村、坂里村、芹壁村、橋仔村之後再回到塘岐村。

連江縣政府指出，北竿地形多變，不僅考驗跑者體力，而且沿途的大自然風景、戰地風光，都是馬拉松賽的大亮點。

(中時)