經紀公司證實 王心凌姚元浩戀情告吹

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藝人王心凌、姚元浩驚傳分手！王心凌經紀公司今天證實這項消息，兩人4年戀情正式告吹。

姚元浩、王心凌交往4年多，去年還表示婚期未定，但已經認定彼此，沒料到今天卻傳出分手的消息，王心凌經紀公司也證實兩人已經分手。

王心凌經紀公司表示，兩人經過理性溝通，決定回到朋友關係，也希望外界給他們一點私人空間。1060226

(中央社)