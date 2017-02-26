應對大陸軍機 日本自衛隊四對一

由於中國大陸軍機在釣魚台周圍活動頻繁，日本防衛省決定，將應對1架可能侵犯領空的飛機而出動的航空自衛隊戰鬥機，由過去的2架增加到4架，反映緊張局勢可能進一步加劇。

日本共同社報導引述多位日本政府相關人士的消息來源指出，考慮到中國大陸軍機在釣魚台周圍活動頻繁，日本防衛省調整航空自衛隊緊急升空措施。過去應對1架可能侵犯領空的飛機而出動的航空自衛隊戰鬥機為2架，調整後將增加到4架。

這是日本從1958年開始執行應對進入領空飛機的任務以來，首度採取4架戰鬥機措施，反映緊張局勢可能進一步加劇。

報導指出，由於升空頻率較高的那霸基地裡的待機戰鬥機不足，日本防衛省修改規定4個航空方面隊和航空混成團各自待機戰鬥機數訓令，讓統一指揮戰鬥機部隊的航空總隊司令部能夠不受制約地運用全日本各基地的戰鬥機。

日本防衛省指出，從去年到今年1月底，針對中國大陸與俄羅斯等飛機的緊急升空次數已經超過1000次，超過冷戰時期前蘇聯飛機活動最頻繁的1984年度的944次，創下歷史紀錄。

報導綜合相關人士的話指出，為了不讓中國大陸飛機進入北緯25度和26度之間的釣魚台領空，航空自衛隊將北緯27度設定為防衛線。但近來超過此線的中國大陸飛機激增，出於對「越來越壞狀態」的危機感，日本防衛省決定強化措施。

升空的4架F-15戰機中增加的2架，將從後方監視中國大陸飛機的行動，監看是否有跟進的飛機。除大幅延長戰鬥空中巡邏（CAP）的空中逗留時間外，緊急升空時還將出動更多的E-2C預警機及空中預警飛機（AWACS），向F-15戰鬥機提供中國大陸飛機情報等，加強配合。1060226

(中央社)