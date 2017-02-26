應對大陸軍機 日本自衛隊四對一
由於中國大陸軍機在釣魚台周圍活動頻繁，日本防衛省決定，將應對1架可能侵犯領空的飛機而出動的航空自衛隊戰鬥機，由過去的2架增加到4架，反映緊張局勢可能進一步加劇。
日本共同社報導引述多位日本政府相關人士的消息來源指出，考慮到中國大陸軍機在釣魚台周圍活動頻繁，日本防衛省調整航空自衛隊緊急升空措施。過去應對1架可能侵犯領空的飛機而出動的航空自衛隊戰鬥機為2架，調整後將增加到4架。
這是日本從1958年開始執行應對進入領空飛機的任務以來，首度採取4架戰鬥機措施，反映緊張局勢可能進一步加劇。
報導指出，由於升空頻率較高的那霸基地裡的待機戰鬥機不足，日本防衛省修改規定4個航空方面隊和航空混成團各自待機戰鬥機數訓令，讓統一指揮戰鬥機部隊的航空總隊司令部能夠不受制約地運用全日本各基地的戰鬥機。
日本防衛省指出，從去年到今年1月底，針對中國大陸與俄羅斯等飛機的緊急升空次數已經超過1000次，超過冷戰時期前蘇聯飛機活動最頻繁的1984年度的944次，創下歷史紀錄。
報導綜合相關人士的話指出，為了不讓中國大陸飛機進入北緯25度和26度之間的釣魚台領空，航空自衛隊將北緯27度設定為防衛線。但近來超過此線的中國大陸飛機激增，出於對「越來越壞狀態」的危機感，日本防衛省決定強化措施。
升空的4架F-15戰機中增加的2架，將從後方監視中國大陸飛機的行動，監看是否有跟進的飛機。除大幅延長戰鬥空中巡邏（CAP）的空中逗留時間外，緊急升空時還將出動更多的E-2C預警機及空中預警飛機（AWACS），向F-15戰鬥機提供中國大陸飛機情報等，加強配合。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。