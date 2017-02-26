小黃運將陳屍車內多時 死因待調查

新北市今天發現一起離奇死亡事件，林姓男子坐在一輛自有的計程車副駕駛座，反鎖車門，脖子有刀傷，頭部有外傷，血刀留後座。警消據報破門，林男已死亡多時，由警方調查。

新北市府消防局第三救災救護大隊表示，今天下午約2時45分據報，林姓男子宣稱，他的父親所駕駛的計程車，停放在新北市蘆洲區國道路二段路邊，計程車打不開。

報案人表示，他的66歲父親躺在車上，車門打不開，父親躺在副駕駛座，請求消防局協助。

消防隊員到達現場，破門而入，發現車上的男子已經明顯死亡。

警方初步調查，40年次的林男，脖子有刀傷，頭部也有外傷。死者本身是計程車登載的所有人，後座留有一把水果刀。死者左手有多處傷口，頸部、額頭也有傷口，家屬說，死者有高血壓、腎臟病史。

至於是否刎頸或有他殺嫌疑，詳細死因交由勤區警方處理。1060226

(中央社)