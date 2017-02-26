姚元浩王心凌4年情斷 分手4關鍵主因曝光
藝人姚元浩和王心凌穩定交往近4年，曾傳他們已認定彼此打算結婚，今（26日）卻驚傳已在上周三（22日）分手，隨後女方經紀公司也證實消息，令粉絲相當震驚，而兩人分手原因也引發外界議論，據悉，最後過不了王媽媽那一關是關鍵主因。
據《蘋果日報》報導，兩人個性差異大是第一原因，姚元浩熱愛戶外運動，王心凌則不愛曬太陽；第二，王心凌自2016年就把工作重心轉移至大陸，兩人因此聚少離多，還曾1個月碰面不到1周；第三點是姚元浩對於事業沒有積極的企圖心；最後第四個原因也是最關鍵的，據悉，王媽媽捨不得女兒一直背負「小三」罵名，且當年王心凌捲入「姚隋戀」的三角風波時，也是女兒獨自面對媒體，這點令王媽媽頗為不滿，卡在媽媽反對那關也成為兩人走不到最後的關鍵。
(中時電子報)
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