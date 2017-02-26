SBL》台啤換不換BD？楊哲宜：希望不要

以金酒總教練的立場，楊哲宜比較傾向看到台啤不要換掉B.戴維斯。(中華籃協提供)

身為台啤在周六(4日)季後賽首輪的對手，金酒總教練「寶兒」楊哲宜26日一被問到希不希望台啤換洋將，他回應，「我當然比較希望B.戴維斯回來打，以球員立場來想，當然期望大家健康，老實講，換不換對我們也沒差。」

楊哲宜表示，就算台啤用全本土出戰，金酒想贏也沒那麼容易，因為台啤季後賽經驗太豐富了，更何況他們是上季冠軍，「我想季後賽經驗是無價的！我們球員跟他們差太多了，可是我仍想重申，金酒沒打算只打兩場就回家。」

「其實換不換BD，我們都算有優勢，因為假如換了，在磨合與默契上還需時間，我們會有贏球機會，如果沒換，他的狀態並非百分百，我們也有優勢，」楊哲宜說，「也就是說當前我們都有優勢，我卻不認為算是利多。」

不過楊哲宜也提出1個相當有趣的論點，那就是假如台啤真的把BD換掉，是否還有可能把他換回來，因為新的洋將規定，只有說在洋將受傷後，可以更換曾在SBL打過的洋將，卻沒提到是否洋將傷癒之後可以再被登錄。

但以中華籃協的認定，假如BD真的因為受傷更換，台啤想要把他換回來的話，必須出具更換洋將的公立醫院證明，也就是如果真的換了李恩，想要換回BD，就需證明李恩也受傷了，才可能把BD找回陣中效力。

起碼BD受傷已經開始引發效應了，26日金酒與裕隆之戰，雙方洋將不約而同選擇休兵，害怕受傷心態明顯，楊哲宜說：「本來前1場菲爾普斯還喊著要打，結果今天早上突然告訴我，他的膝蓋痠痛，想也知道真的假的。」

(中時電子報)