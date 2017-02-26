小心徵收補償費保管款充公 趕快來領取
小心徵收補償費保管款充公！依土地徵收條例規定，未受領徵收補償費應存入國庫專戶保管，經通知後15年內若未領取，補償費就會繳入國庫，新竹市政府地政處目前已與其他縣市合作，民眾可直接前往就近縣市政府申請辦理，不僅省時省力又省荷包。
地政處長吳堂安表示，新竹市土地徵收補償費保管專戶內的保管款，大多數是土地所有權人已死亡，而繼承人為準備繼承等相關資料，或補償金額過小等因素延宕未領，市府已針對1年內，即將繳庫的未領取補償費權利人或其繼承人，發出領款通知，提醒民眾把握時間辦理。
他還說，新竹市2001年存入土地徵收補償費保管專戶內的保管款約474萬元，經清查再通知所有權人領款後，實際繳入國庫的金額約128萬元，為民眾守住345萬荷包，更特別商請配合銀行免收每件繳庫匯費30元，考量應受補償人或其繼承人可能居住各地，與六度外15縣市合作代收申領土地徵收補償費保管款服務，方便民眾洽公。
另外，地政處也推出領取徵收補償費預約延時服務、指定帳戶匯款服務、繼承案件通信或電子郵件信箱預審服務等，申領徵收保管款應附文件及申請書表，可至新竹市政府地政處網站下載填寫，歡迎民眾多加使用。
(中時)
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