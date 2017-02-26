228事件追思 高市府帶後人返歷史現場

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二二八事件將屆70週年，高市府除例行追思儀式，將帶領相關當事人後代重返昔日的高雄要寨司令部歷史現場追思，盼撫慰先人及家屬的傷痛，也宣示民主和平的重要價值。

高雄市每年例行在二二八和平紀念公園舉行追思紀念儀式，特別的是，今年適逢二二八事件70周年，經向國防部爭取開放昔日談判代令彭孟緝談判的高雄要寨司令部（後備指揮部壽山營區）追思，並揭開充滿神秘色彩的談判地點。

高雄市立歷史博物館指出，昔日的談判辦公室的內部雖有重新隔間，不過建築主體依然存在，目前是營區的會客接待室，228當天將是首次曝光。

高雄市立歷史博物館完成現勘安排並邀請當時上山與司令彭孟緝談判代表人的後代，包括當時的高雄市參議會議長彭清靠之子彭明敏、(二余)光明（二二八事件中與高雄市長黃仲圖等赴壽山要塞與司令部司令彭孟緝談判，後遭彭孟緝下令槍決）之子(二余)世文、學者許雪姬等人重返壽山要寨區。

史博館說，這是事件發生70年來首次讓談判地點曝光，盼透過儀式向所有爭取民主、人權的先行者致敬追思。

後備指揮部壽山營區是1947年3月6日和平代表與彭孟緝談判的地點─高雄要塞司令部，當時因彭孟緝決定以軍事解決，讓高雄市成為全台第一個被正規軍隊鎮壓之地。

在二二八事件中，到底有多少高雄市子弟被屠殺槍決，史料的記載紛云，有人說死傷逾200人，也有人指出被鎮壓枉死者逾3000人。

壽山要寨營區代表的是和平與武力抉擇之地，史博館規劃用追思宣示民主和平的重要價值，並感念為民主犧牲受難的前輩表達深切的歉意。1060226

(中央社)