從社運踏進立院 李麗芬要為兒少做更多

擔任展翅協會秘書長20年的李麗芬，去年成為民進黨不分區立委進到立法院，她希望能夠結合更多民間社團的力量，為兒少做更多的事情。

李麗芬在民進黨第9屆立委不分區名單排名第20名，不在安全名單內，不過原任民進黨不分區立委的鄭麗君出任文化部長，李麗芬也在去年的5月26日遞補，成為晚了4個月的新科立委。

李麗芬出身社運界，從大學畢業後1年多後，第2份工作就到展翅協會的前身，終止童妓協會工作，前後在展翅協會為關心兒少問題工作長達23年，從當初的2、3人，離開時已經有約30人的規模。

李麗芬說，展翅協會關心兒少性剝削問題，這在過去稱作雛妓、不幸少女等。展翅協會是國際性組織，全球約有80個國家有這樣的組織，後續因為網路安全變成性剝削的主要媒介，關心的議題也延伸到兒少上網問題。

她表示，國際上認定，兒少未成年不管有沒有不法或強迫，只要有媒介交易，不論意願都視為是人口販運被害人，所以展翅協會也關心國外被販運來台的被害人，曾接手移民署委託，管理全台第一個人口販運被害人庇護所，後續因被害人減少，去年才結束庇護所的服務。

李麗芬說，過去擔任展翅協會秘書長，接觸很多政策倡導與修法工作，因此朋友建議她爭取民進黨不分區立委提名，她想想，覺得立法院主要是做法案，而她在民間就在進行立法遊說，過去合作的立委包括前民進黨立委黃淑英、民進黨立委尤美女、國民黨立委王育敏、前立委、目前為立法院秘書長的林志嘉等人。

她說，民間要推立法要花很多時間，如果直接進立院，是不是就能更快？民進黨過去不分區立委，沒有專攻兒少的立委，大多與婦女放在一起，但兒少還是有特別的主體性，兒童應該在不分區立委的領域獨立出來，因此她決定為了兒少權益爭取進到立法院，不管有沒有進到安全名單，至少兒少能被看見。

李麗芬說，沒有料到不在安全名單的她，只晚了4個月就進入到立法院，但無法進入與社會福利有關的衛環委員會，只能接續鄭麗君留下的教育及文化委員會。

不過，經過幾個月的了解，李麗芬發現，在教育委員會也有很大的發揮空間，她或許對高等教育不熟，但國民教育的範圍內，對於兒少都非常重要。

未來她也打算到內政質詢，了解外配、警政等問題，衛環部分也會持續了解。

李麗芬說，上任後第一件事就是把社運界的朋友邀請來聊聊，畢竟不分區立委雖然不是面對選民，但是也要面對一個個的團體。她從進入立法院後，每週將付委的法案，只要與兒少、婦女、福利的法案，整理放上網讓各相關社團閱讀，請他們有任何意見都可以向她反映。

李麗芬也成立立法院兒少權利連線、並擔任會長，希望透過連線，讓更多立委關心兒少問題。

她說，未來將推動家庭教育法修法。目前各縣市都有家庭教育中心，但功能卻不彰，裡面大多只有退休教師進駐，功能上應該要翻轉，並且找到新的定位。1060226

(中央社)