就怕心碎 停經後胸悶易喘快就醫
天冷易誘發心血管疾病，但沒有危險因子的停經婦女也要注意，若胸悶、容易喘，且休息未能緩解，可能是「心碎症候群」，應儘速就醫，以免心臟衰竭。
台北醫學大學附設醫院日前收治一名40幾歲女性，早上起床覺得胸口悶痛、呼吸會喘、頭暈，到急診治療。經心電圖、心臟超音波等檢查，顯示心臟缺氧、心肌梗塞徵象。
北醫附醫急診醫學科主任侯甚光表示，緊急給這名患者心導管檢查，確認心臟血管沒有阻塞，排除心肌梗塞，也確診是罹患心碎症候群，須接受藥物治療。
心碎症候群稱為章魚壺心肌病變（tako-tsubo syndrome）壓力型心肌病變 （stress-induced cardiomyopathy），主要是暫時性的腎上腺素作用，心臟左下方的心尖無法正常收縮，導致心臟血管痙攣，出現胸悶、喘及頭暈等心絞痛的典型症狀。
侯甚光說，心碎症候群病患約佔缺血性胸痛病患的1%-2%，好發在停經後的女性，患者有8成是女性，年齡從40歲到90歲都有，但也有20幾歲的男性得病，也有觀察到年輕化的趨勢。
他表示，此疾病好發於冬天，可能跟荷爾蒙分泌有關，壓力也會有影響，有些人開完刀後，也會產生心碎症候群的症狀。如果沒有及早治療，可能有心臟衰竭等後遺症。
心碎症候群的症狀有胸悶、易喘、呼吸不順、頭暈，跟一般心血管疾病的症狀很像；侯甚光表示，很多沒有心血管疾病危險因子的患者，可能因此輕忽，儘管身體有徵兆，也不以為意，可能就釀成憾事。
侯甚光說，停經後婦女如果出現胸悶、頭暈、呼吸不順等狀況，且短時間反覆發生症狀，休息半小時到1小時都沒有緩解，應有警覺儘早就醫。1060226
(中央社)
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