中正紀念堂轉型 二二八受難家屬感謝
文化部推動中正紀念堂轉型，多名二二八事件受難者家屬今天站出來表示感謝政府，並呼籲立法院通過「促進轉型正義條例草案」，才有法律依據執行轉型正義。
文化部長鄭麗君昨天表示，提出修法推動中正紀念堂轉型，第一步先把原本中正廳、介石廳，改名為中性的1、2展廳，並從23日停止在開閉館時播「蔣公紀念歌」。在中正紀念堂組織完成修法前，文化部從10日起已先將中正紀念堂商店中威權統治意象鮮明的商品下架，包括公仔、文具、生活等用品停售。
台灣二二八關懷總會多名受害者家屬代表今天在中正紀念堂一樓大廳舉行記者會，總會歷史長潘信行說，對文化部的做法，家屬感到很安慰，想站出來向政府表示感謝之意。
總會常務理事林黎彩說，很高興文化部支持家屬意見，70年來，有受難者沒有加害者，2006年二二八事件紀念基金會完成的報告已把蔣介石視為元凶，因此呼籲立法院儘速通過「促進轉型正義條例草案」，如果要清除歷史責任，有法律才可以執行轉型正義。
人權藝術家歐陽文的女兒歐陽煇美說，二二八事件已經70年，還在緬懷蔣介石，想了很憤慨，中正紀念堂中有關蔣介石的紀念品都要下架，她認為可以轉換成展出二二八受難者的藝術作品，轉做藝文中心。
總會理事李慧生說，蔣介石控制台灣那麼久，白色恐怖那麼多人受到迫害，把蔣介石的商品下架，她感覺「這只是剛好而已」；台灣要轉型正義，感謝鄭麗君有這勇氣面對台灣現在很惡劣的教育環境，對家屬來講，轉型正義一定要做，也希望總統蔡英文會完成她承諾的事情。
總會執行長楊振隆說，現在無處不在的蔣公銅像，對受難家屬情何以堪，強調「早該褪去蔣介石神格化，回歸歷史人物該有的定位」；對政務委員張景森建議立法院可以遷至中正紀念堂現址，楊振隆說，建築物改成哪一種形式，可以公諸於社會討論。1060226
(中央社)
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