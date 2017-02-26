王心凌姚元浩理性分手 退回朋友關係
藝人王心凌與姚元浩驚傳分手，王心凌經紀公司證實兩人在上週分手，至於分手原因則不願多談，僅表示兩人經過很理性的溝通，決定退回朋友關係。
王心凌、姚元浩交往4年，不料卻在今天傳出分手消息，兩人交往期間，姚元浩曾很有自信的說會把王心凌娶回家，反倒是王心凌去年受訪時坦言，「結婚需要衝動跟心理準備」，如今兩人戀情告吹，粉絲震驚。
王心凌在2012年被控介入姚元浩與隋棠8年戀情，被指為小三，當時隋棠曾哭訴「我的心就像被美工刀一筆一筆在繼續割著」，事過境遷，如今隋棠有了幸福歸宿，不僅生了兒子Max，女兒Lucy在農曆過年時也來報到。
反觀王心凌、姚元浩戀情四年告吹，王心凌經紀公司表示，兩人是在上週分手，至於分手原因則不願多談，希望外界給他們空間，「他們經過很理性溝通，決定退回朋友關係」。1060226
(中央社)
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