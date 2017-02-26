WBC》最可能迎戰中華隊 梁玹種今對古巴3局失2分

韓國隊連續兩戰熱身賽對上古巴，都順利拿下勝利。(資料照 鄭任南攝)

經典賽韓國隊今繼續與古巴進行熱身賽，此役韓國排出最有可能對上中華隊的先發投手梁玹種，主投3局被擊出4支安打失掉2分，使韓國隊比賽前段陷入落後，不過最終韓國以7比6逆轉擊敗古巴。

目前韓國隊兩大先發，張元凖與梁玹種，張元凖目前已確定擔任以色列先發，梁玹種被視為對上中華隊的先發人選之一，此役梁玹種最快球速145公里，用了54球，被擊出4支安打，投出1次四壞球，失2分退場。

韓國前6局陷入1比3落後，不過第7局靠著單局5支安打，加上對方失誤，一口氣打下6分大局，雖然古巴隨後極力反攻，但還是無力逆轉，韓國隊最終以7比6力克古巴，拿下熱身賽二連勝，28日將對上澳洲國家隊。

(中時電子報)