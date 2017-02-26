警方破命案同時破製毒工廠 逮捕3嫌
本月9日在屏東高樹鄉廣福國小關福分校發生女子命案，震驚地方，警方在偵辦期間，意外發現1處果園工寮有人製毒，經半個月監控埋伏，25日晚間一舉逮捕3名嫌犯，並起出K他命成品及半成品40公斤，若順利製成毒品，可供1萬人吸食。
警方當時偵辦命案，在高樹鄉四處查訪線索時，發現南華村一處火龍果園中，深夜時有不像農民身分人士出入，並傳出陣陣化學異味，直覺異常，研判可能為製毒工廠。因當時正忙於偵辦命案，暫時只能派員監控。
命案偵破後警方進行調查，確定為製毒工廠，經1周埋伏後，發現嫌犯利用228連假製毒，25日晚上攻堅，當場逮捕竊盜通緝的黃嫌、毒品通緝的李嫌，及有前科的李嫌，並取出大批製毒用品、K他命成品及半成品40公斤，市價近千萬元，若製作完成可供1萬人吸食。
警方調查，前地主因不想繼續種植火龍果，3嫌2月初向他租了近2分農地，表示想種火龍果賺錢，沒想到竟以此為掩護，把工寮當成製毒工廠。嫌犯抱怨，當初因為看到此處地處偏遠，應該不會有人發現，沒想到才剛租地沒多久，就被破獲，實在倒楣。
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(中時)
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