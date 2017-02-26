山東石刻藝術展 17米佛經拓片氣勢驚人
山東省石刻藝術博物館與花蓮縣文化局，結合至聖先師孔子與氣勢恢宏的北朝佛教文物，展出漢代以來53幅歷代孔子拓印畫像，以及高達17米的《石頌》、《大空王佛》等佛教摩崖刻經，通過震撼人心的經典之作，讓民眾就近感受齊魯文化之美。
「大哉孔子聖像‧聖跡圖展」暨「大空王佛，山東北朝佛教摩崖刻經拓片展」，昨日在花蓮縣文化局美術館進行開幕，展出山東博物館、孔府文物檔案館珍藏的漢代壁畫、畫像石上的孔子像，展品採用高模擬技術製作，完整還原、呈現歷代孔子畫像風貌。
其中高達17米的鄒城鐵山《石頌》、東平洪頂山《大空王佛》等14幅經典石刻拓片，為魏晉南北朝時山東境內最早的摩崖石刻經文，又以有「書仙」、「大字鼻祖」的北齊高僧安道一手書的「大空王佛」四字，敦實穩健，筆勢飛動，讓人嘆為觀止。
文化局副局長曾芳榮說，透過單元式介紹，讓民眾穿越歷史的迷霧，全覽孔子的聖跡，感受視覺震撼的北朝佛教文化經典作品；山東石刻藝術博物館長管國治也表示，盼在弘揚齊魯文化，以及「玄」及「儒」審美情緒的追求上，藉此找尋屬於兩岸共同的血脈及文化精神。
(中時)
關鍵字：孔子、花蓮縣文化局美術館、山東省石刻藝術博物館、拓片
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