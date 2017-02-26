WBC》江少慶飆147公里 28日與宋家豪擇一先發

旅美小將江少慶，今熱身賽狂飆147公里，中繼1局無失分。(中時資料照 周鎮宇攝)

經典賽中華隊今在日本移訓首場熱身賽，終場以2比0力克日本社會人球隊日本新藥，此次經典賽唯一旅美投手江少慶，今首度在熱身賽登板，中繼1局飆出147公里，繳出無失分表現。

此役江少慶，在第在5局登板，中繼1局用了11顆球，最快球速來到147公里，江少慶說：「今天有實戰可以去抓比賽的感覺，有進入狀況，投球上面有丟一顆曲球，其他就以直球為主，沒特別注意自己的球速。」

中華隊將在28日交流賽對上新日鉄広畑，總教練郭泰源表示，先發投手將觀察江少慶或宋家豪狀況，擇一先發。

(中時電子報)