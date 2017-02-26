永采烘焙坊傳停業 勞工局下週寄裁罰單

傳出勞資爭議的永采烘焙坊今天貼出公告停止營業，記者致電也無人接聽，無法得知停業原因。不過，台中市勞工局強調，仍會依法開罰，最快在下週就會寄出裁罰通知單。

位於台中市的永采烘焙坊遭到實習生投訴遭到老闆不合理的對待，也被老闆要求賠償，引發爭議，台中市勞工局介入調查，認為永采負責人嚴重違反勞基法，開罰新台幣100萬元。

有民眾今天發現，店家在大門口貼出告示，指對於引發外界的批評，定將虛心接受，自即日起停止營業；而記者撥打店內電話，查證停業的原因，也無人接聽，無法得知其回應。1060226

(中央社)